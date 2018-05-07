Большинство украинцев не поддерживают курс Порошенко 

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают политику руководства страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает ТАСС.
Поддержка геополитического курса нынешнего руководства значительно различается в разных регионах страны. «Если на западе Украины 61 поддерживает вступление в НАТО, то в центре — уже 46 процентов, а на юге, востоке и в Донбассе — не больше четверти, выступая против такого шага», — сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. В целом же по стране поддержка курса на сближение с альянсом составляет 41,4 процента.
Та же тенденция отмечена и в отношении интеграционного вектора страны. В целом интеграцию с ЕС поддерживают 45,9 процента украинцев; 8,9 процента респондентов выступают за вступление в Таможенный союз, еще 31,6 процента полагают, что Украине не следует ориентироваться ни на одну из этих организаций. В то же время, по оценке представителя КМИС, поддержка проевропейского вектора является самой большой только на западе страны.
По данным исследования, 75% респондентов считают, что руководство Украины ведет государство в неправильном направлении и лишь 10% поддерживают действия властей. При этом в случае проведения президентских выборов Петр Порошенко не вошел бы даже в тройку лидеров, уступив первенство главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8 процентов), главе партии «Гражданская инициатива» Анатолию Гриценко (6,3 процента) и главе Радикальной партии Олегу Ляшко (6,1 процента).
А в случае гипотетического выхода во второй тур Порошенко проиграл бы всем семи главным кандидатам: Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко, Анатолию Гриценко, а также лидеру партии «Оппозиционный блок» Юрию Бойко, певцу Святославу Вакарчуку и артисту Владимиру Зеленскому.
Самой главной задачей на Украине, как показал опрос, жители считают прекращение войны на востоке — 61,7 процента. В числе других наиболее острых проблем — создание рабочих мест (33,5 процента), повышение зарплат и пенсий (31,9 процента), преодоление коррупции (29 процентов) и высокие тарифы на коммунальные услуги (19,1 процента).