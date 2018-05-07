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Большинство украинцев не поддерживают курс Порошенко
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Большинство украинцев не поддерживают курс Порошенко 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Подавляющее большинство украинцев не поддерживают политику руководства страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает ТАСС.
Поддержка геополитического курса нынешнего руководства значительно различается в разных регионах страны. «Если на западе Украины 61 поддерживает вступление в НАТО, то в центре — уже 46 процентов, а на юге, востоке и в Донбассе — не больше четверти, выступая против такого шага», — сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. В целом же по стране поддержка курса на сближение с альянсом составляет 41,4 процента.
Та же тенденция отмечена и в отношении интеграционного вектора страны. В целом интеграцию с ЕС поддерживают 45,9 процента украинцев; 8,9 процента респондентов выступают за вступление в Таможенный союз, еще 31,6 процента полагают, что Украине не следует ориентироваться ни на одну из этих организаций. В то же время, по оценке представителя КМИС, поддержка проевропейского вектора является самой большой только на западе страны.
По данным исследования, 75% респондентов считают, что руководство Украины ведет государство в неправильном направлении и лишь 10% поддерживают действия властей. При этом в случае проведения президентских выборов Петр Порошенко не вошел бы даже в тройку лидеров, уступив первенство главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8 процентов), главе партии «Гражданская инициатива» Анатолию Гриценко (6,3 процента) и главе Радикальной партии Олегу Ляшко (6,1 процента).
А в случае гипотетического выхода во второй тур Порошенко проиграл бы всем семи главным кандидатам: Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко, Анатолию Гриценко, а также лидеру партии «Оппозиционный блок» Юрию Бойко, певцу Святославу Вакарчуку и артисту Владимиру Зеленскому.
Самой главной задачей на Украине, как показал опрос, жители считают прекращение войны на востоке — 61,7 процента. В числе других наиболее острых проблем — создание рабочих мест (33,5 процента), повышение зарплат и пенсий (31,9 процента), преодоление коррупции (29 процентов) и высокие тарифы на коммунальные услуги (19,1 процента).
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