Эрдоган обвинил Запад в попытке дестабилизации Балкан

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Анкара противостоит планам Запада по созданию кризисов и нестабильности на Балканах.

По его мнению, именно это вызывает критику западных стран по поводу активности Турции на Балканах, передает РИА «Новости»

«Страны Запада с неприязнью реагируют на нашу деятельность на Балканах, на инициативы и усилия, предпринимаемые нами в этом регионе… Мы видим, что кое-кому не нравится наше тесное сотрудничество с Сербией, Боснией и Герцеговиной», — заявил Эрдоган.

«Они пытаются исказить суть наших действий, поскольку их беспокоит то, что наше сотрудничество приносит плоды. Усилия Турции нарушают их планы, которые они намерены реализовать путем создания кризисов и нестабильности, мешают осуществлению их замыслов в регионе», — сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, несмотря на противодействие Запада, Турция продолжает интенсивную деятельность на Балканах, в частности, через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

«Например, Турция прилагает все необходимые усилия для восстановления исторических памятников в регионе. Мы будем действовать в том же духе и впредь», — добавил президент Турции.

В свою очередь, Вучич назвал Турцию ведущей силой на Балканах, позицию которой очень важно учитывать.

«Присутствие Турции на Балканах является очень важным для нас и в политическом, и в экономическом аспекте. Наше партнерство с Турцией вносит заметный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе», — сказал президент Сербии.

Напомним, по мнению американских аналитиков, Балканы станут полем битвы новой холодной войны.