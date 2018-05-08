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В США рассчитали летальный ядерный удар России
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В США рассчитали летальный ядерный удар России 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Globallookpress.com
Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг спрогнозировал потери США после серии двух последовательных массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest.
В ходе первого удара Россия, полагает эксперт, могла бы уничтожить 131 американский город, где проживают примерно 70 миллионов человек, а также снизить способность США к массированному ответу. Второй удар мог бы прийтись на еще 12 городов и привести к гибели 28 миллионов человек.
В случае, если США значительно сократят свой ядерный арсенал, в ходе второй атаки пострадают 82 миллиона человек. Это связано с тем, что российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей на территории США, а также тем, что у Соединенных Штатов будет меньше ракет для поражения ядерных целей на территории России.
Такие оценки Крениг привел, отмечает издание, в своей вышедшей в феврале 2018 года монографии «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство».
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