Ещё
В США испугались «жучка» в российском памятнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Филадельфии испугались «жучка» в российском памятнике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Glebstock
Власти города Элизабет-Сити в США отказываются устанавливать российский памятник летчикам-участникам Ленд-Лиза из-за опасений, что в памятнике находится "жучок" российских хакеров, заявил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор Александр Кирилин.
Ранее сообщалось, что площадка под монумент будет готова в США к концу 2017 года.
"Новый состав горсовета заявил, что этот памятник может быть использован для хакерских атак на военно-морскую базу, находящуюся в городе. Они этот монумент назвали "троянским конем". Один из членов горсовета заявил, что туда может быть вмонтировано шпионское устройство", — рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник на сайте "МК".
По словам Кирилина, установка памятника советским, английским и американским летчикам, участвовавшим в проекте "Зебра", о котором до 2013 года никто не знал, потому что документы были засекречены, нашла поддержку американской комиссии по военнопленным.
Памятник было решено поставить в Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, откуда за годы Великой Отечественной войны было переправлено в СССР 206 самолетов-амфибий "Каталина". По словам Кирилина, это была существенная помощь советскому ВМФ.
"Было принято решение установить памятник в честь того военного сотрудничества. У нас он уже сделан в мягком металле, только отливай и вези его в США. Однако та антироссийская кампания, которая последние месяцы раскручивается в США, не позволяет это сделать. Городской совет Элизабет-Сити сначала принял решение поставить монумент в городе, а через некоторое время были перевыборы городских чиновников", — пояснил ситуацию Кирилин.
РИА Новости: последние новости
Крымский политолог: акции украинских радикалов отдают театральностью В ЛНР обвинили украинских силовиков в ведении воздушной разведки Жители Украины назвали главную проблему страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом138
Медведева отказались поддержать921
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня225
США делают шаг для подготовки к войне в Европе74
Трамп поздравил Путина120
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение