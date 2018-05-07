В США испугались «жучка» в российском памятнике

В Филадельфии испугались «жучка» в российском памятнике

Власти города Элизабет-Сити в США отказываются устанавливать российский памятник летчикам-участникам Ленд-Лиза из-за опасений, что в памятнике находится "жучок" российских хакеров, заявил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор Александр Кирилин

Ранее сообщалось, что площадка под монумент будет готова в США к концу 2017 года.

"Новый состав горсовета заявил, что этот памятник может быть использован для хакерских атак на военно-морскую базу, находящуюся в городе. Они этот монумент назвали "троянским конем". Один из членов горсовета заявил, что туда может быть вмонтировано шпионское устройство", — рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник на сайте "МК".

По словам Кирилина, установка памятника советским, английским и американским летчикам, участвовавшим в проекте "Зебра", о котором до 2013 года никто не знал, потому что документы были засекречены, нашла поддержку американской комиссии по военнопленным.

Памятник было решено поставить в Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, откуда за годы Великой Отечественной войны было переправлено в СССР 206 самолетов-амфибий "Каталина". По словам Кирилина, это была существенная помощь советскому ВМФ.