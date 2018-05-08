Премьера Японии оскорбили десертом в башмаке

Премьер-министру Японии во время визита в Израиль подали десерт в металлическом башмаке. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Автором шоколадного десерта оказался Моше Сегев, личный повар главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху

«Это глупый и бесчувственный выбор. В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они снимают обувь не только дома, но и на работе. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь в помещениях… Это тоже самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных израильских дипломатов.

С ним согласился представитель японской дипмиссии. «Ни в одной культуре мира не ставят обувь на стол. Непонятно, чем руководствовался Сегев. Если это юмор, то мы не считаем это смешным. Мы оскорблены», — заявил он.