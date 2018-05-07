Пашинян оценил вероятность своего избрания на пост премьера Армении

"Я получил официальное заверения, что за кандидата от народа проголосуют депутаты от фракций "Дашнакцутюн", "Елк" (Исход), "Блок Царукян" и ряд парламентариев правящей Республиканской партии Армении. Это означает, что можно говорить об избрании с вероятностью в 95%", — заявил Пашинян в понедельник на митинге в Ереване.

Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями "Елк" (Исход), "Блока Царукян" и "Дашнакцутюна". Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.