Акцию «Бессмертный полк» в Минске проведут несмотря на отказ

Организатор акции "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко заявил, что шествие все равно планируется провести, несмотря на запрет со стороны городского исполнительного комитета, передает Sputnik

"В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", — сказал Драко.

Он также сообщил, что в 2017 году участника акции шли из трех разных точек, а всего в шествии в Минске в тот год приняли участие две тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Минске запретили шествие "Бессмертного полка".