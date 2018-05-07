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«Бессмертный полк» в Минске проведут несмотря на отказ
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Акцию «Бессмертный полк» в Минске проведут несмотря на отказ 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Организатор акции "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко заявил, что шествие все равно планируется провести, несмотря на запрет со стороны городского исполнительного комитета, передает Sputnik.
"В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", — сказал Драко.
Он также сообщил, что в 2017 году участника акции шли из трех разных точек, а всего в шествии в Минске в тот год приняли участие две тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Минске запретили шествие "Бессмертного полка".
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