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Фронтмен System of а Down прилетел поддержать армян
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Фронтмен System of а Down прилетел поддержать армян 

News.ru 1 час назад
Самолёт с лидером рок-группы System of a Down Сержем Танкяном приземлился в международном аэропорту Армении
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