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США расширили санкции против Венесуэлы
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США расширили санкции против Венесуэлы 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
США расширили санкции против Венесуэлы, добавив в санкционный список трех лиц и 20 компаний за причастность к наркотрафику, говорится в опубликованном в понедельник сообщении минфина США.
Три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а все компании в списке принадлежат им или находятся по их контролем. Один из внесенных в список — Педро Луис Мартин Оливарес, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.
"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", — говорится в сообщении минфина США.
Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.
Кроме того, в США неоднократно повторяли, что не исключают новых санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны в части продаж нефти или переработки продуктов.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.
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