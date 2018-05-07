США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы , добавив в санкционный список трех лиц и 20 компаний за причастность к наркотрафику, говорится в опубликованном в понедельник сообщении минфина США

Три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а все компании в списке принадлежат им или находятся по их контролем. Один из внесенных в список — Педро Луис Мартин Оливарес, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.

"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", — говорится в сообщении минфина США.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

Кроме того, в США неоднократно повторяли, что не исключают новых санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны в части продаж нефти или переработки продуктов.