Жители Украины назвали главную проблему страны

Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Более 60% опрошенных назвали конфликт на юго-востоке Украины самой острой проблемой государства. 33,5% посетовали на нехватку рабочих мест, а 31,9% остались недовольны уровнем зарплат и пенсий.

Также в результате исследования выяснилось, что три четверти жителей Украины не поддерживают политику властей. 75,3% украинцев считают, что руководство ведет страну в неправильном направлении. Солидарными с политикой действующего правительства оказались лишь 10,4% респондента.

В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.