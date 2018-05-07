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Жители Украины назвали главную проблему страны
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Жители Украины назвали главную проблему страны 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © Depositphotos / Рalinchak
Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Более 60% опрошенных назвали конфликт на юго-востоке Украины самой острой проблемой государства. 33,5% посетовали на нехватку рабочих мест, а 31,9% остались недовольны уровнем зарплат и пенсий.
Также в результате исследования выяснилось, что три четверти жителей Украины не поддерживают политику властей. 75,3% украинцев считают, что руководство ведет страну в неправильном направлении. Солидарными с политикой действующего правительства оказались лишь 10,4% респондента.
В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.
Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.
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