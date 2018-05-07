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Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео
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Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что удостоился чести быть первым главой МИД, которого принял новый госсекретарь США Майк Помпео.
«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который посетил госсекретаря Помпео в Вашингтоне и первым, кто подписал книгу его посетителей! Это свидетельство непоколебимой крепости отношений между Великобританией и США», — написал в Twitter Джонсон.
Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа, Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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