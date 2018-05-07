Борис Джонсон обрадовался встрече с Помпео

«Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который посетил госсекретаря Помпео в Вашингтоне и первым, кто подписал книгу его посетителей! Это свидетельство непоколебимой крепости отношений между Великобританией и США», — написал в Twitter Джонсон.