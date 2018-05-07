Иракцы отчитались об обнаружении главаря ИГ

«По последней информации, которая у нас есть, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях (29 километров) от границы в провинции Дейр-эз-Зор», — заявил он.

Аль-Басри пояснил, что данные совсем свежие и появились в последние дни, их используют для совместных налетов в этом районе Россия, Сирия и Иран

Представитель Минобороны Ирака подтвердил, что террорист, вероятнее всего, находится в пустыне к востоку от Евфрата. По его словам, вторым местом, где может прятаться аль-Багдади, считается Эш-Шаддад в провинции Эль-Хасака.

По данным экспертов, в последний раз аль-Багдади видели летом 2017 года в провинции Найнава возле Мосула. Отмечается, что ему удается скрываться, поскольку он перемещается без конвоя и телохранителей: его сопровождают сын, зять, а также друг-водитель. Также считается, что он не использует электронные устройства и для маскировки мог переодеваться в женщину.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.