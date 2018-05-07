Ещё
Иракцы отчитались об обнаружении главаря ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иракцы отчитались об обнаружении главаря ИГ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Ropi / ZumaPress / Globallookpress.com
Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком. Об этом Fox News сообщил глава отдела разведки и борьбы с терроризмом в иракском МВД Абу Али аль-Басри.
«По последней информации, которая у нас есть, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях (29 километров) от границы в провинции Дейр-эз-Зор», — заявил он.
Аль-Басри пояснил, что данные совсем свежие и появились в последние дни, их используют для совместных налетов в этом районе Россия, Сирия и Иран.
Представитель Минобороны Ирака подтвердил, что террорист, вероятнее всего, находится в пустыне к востоку от Евфрата. По его словам, вторым местом, где может прятаться аль-Багдади, считается Эш-Шаддад в провинции Эль-Хасака.
По данным экспертов, в последний раз аль-Багдади видели летом 2017 года в провинции Найнава возле Мосула. Отмечается, что ему удается скрываться, поскольку он перемещается без конвоя и телохранителей: его сопровождают сын, зять, а также друг-водитель. Также считается, что он не использует электронные устройства и для маскировки мог переодеваться в женщину.
В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.
27 апреля в турецком Измире поймали так называемого эмира ИГ. Мужчина командовал в Сирии силами боевиков в городе Дейр-эз-Зор и его окрестностях. Он и еще несколько террористов намеревались скрыться в Турции под видом беженцев.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня197
Медведева отказались поддержать830
Украина готовит «диверсию» на Юге России343
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина185
Мир отреагировал на инаугурацию Путина538
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение