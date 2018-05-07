Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Главные события понедельника

Путин выдвинул кандидатуру премьера

Владимир Путин, выступивший в должность президента России, выдвинул кандидатуру главы нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Гости инаугурации и новый лимузин Путина

Седьмого мая избранный президент России официально вступил в должность.

Инаугурация президента России

В понедельник, 7 мая, в 12:00 в Большом Кремлевском дворце состоялась четвертая в карьере Владимира Путина президентская инаугурация.

Названо главное достижение Путина

Главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов), передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра».

Медведева переезжает в Канаду

Фигуристка Евгения Медведева переедет жить и тренироваться в Канаду. Об этом двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане рассказала ТАСС.

Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

В Лиссабоне, столице «Евровидения-2018», прошла акция «Бессмертный полк», которую возглавила представительница России на конкурсе Юлия Самойлова. Как сообщает «Обозреватель», фотографии шествия «разозлили» украинцев.

Назван виновник взрыва в Ставрополе

Причиной взрыва в многоэтажке на улице Шпаковская в Ставрополе стал самоподрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Летчик Ярошенко попрощался с семьей

Находящийся в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко во время телефонной беседы с женой заявил ей, что это, возможно, их последний разговор.

У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн

Издание «СтарХит» сообщает, что телеведущий Иван Ургант купил особняк в Подмосковье, стоимость которого превышает семь миллионов долларов.

На Украине рассказали о планах на Крымский мост

Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой

Театральный режиссер Юрий Томошевский умер после «трагического нелепого падения», сообщил Пятому каналу искусствовед Исаак Кушнир.

«Терминаторы» показали в действии

Министерство обороны России опубликовало на своей странице в соцсети Facebook видео с новейшей боевой машиной огневой поддержки «Терминатор».