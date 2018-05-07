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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС

Путин выдвинул кандидатуру премьера

Владимир Путин, выступивший в должность президента России, выдвинул кандидатуру главы нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
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Гости инаугурации и новый лимузин Путина

Седьмого мая избранный президент России официально вступил в должность.
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Инаугурация президента России

В понедельник, 7 мая, в 12:00 в Большом Кремлевском дворце состоялась четвертая в карьере Владимира Путина президентская инаугурация.
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Названо главное достижение Путина

Главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов), передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра».
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Медведева переезжает в Канаду

Фигуристка Евгения Медведева переедет жить и тренироваться в Канаду. Об этом двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане рассказала ТАСС.
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Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

В Лиссабоне, столице «Евровидения-2018», прошла акция «Бессмертный полк», которую возглавила представительница России на конкурсе Юлия Самойлова. Как сообщает «Обозреватель», фотографии шествия «разозлили» украинцев.
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Назван виновник взрыва в Ставрополе

Причиной взрыва в многоэтажке на улице Шпаковская в Ставрополе стал самоподрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.
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Летчик Ярошенко попрощался с семьей

Находящийся в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко во время телефонной беседы с женой заявил ей, что это, возможно, их последний разговор.
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У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн

Издание «СтарХит» сообщает, что телеведущий Иван Ургант купил особняк в Подмосковье, стоимость которого превышает семь миллионов долларов.
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На Украине рассказали о планах на Крымский мост

Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.
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Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой

Театральный режиссер Юрий Томошевский умер после «трагического нелепого падения», сообщил Пятому каналу искусствовед Исаак Кушнир.
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«Терминаторы» показали в действии

Министерство обороны России опубликовало на своей странице в соцсети Facebook видео с новейшей боевой машиной огневой поддержки «Терминатор».
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