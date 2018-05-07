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Повар Нетаньяху оскорбил Абэ десертом в ботинке
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СМИ: личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ десертом в ботинке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Личный повар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подал десерт в ботинке во время официального приема по случаю визита японского премьера Синдзо Абэ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.
Израильский дипломат, который работал в Японии, заявил газете, что это было бестактным и необдуманным решением, так как обувь считается "презренным" предметом.
"Это было тупое и бестактное решение. В культуре Японии нет ничего более презираемого, чем обувь. Японцы не только не входят домой в обуви, но и никогда не носят ее в офисах. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь на работе… Это то же самое, если бы евреям подали шоколадные конфеты в форме свиньи", — сказал дипломат.
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