На Украине пригрозили Adidas судом из-за символики СССР

Институт нацпамяти Украины пригрозил Adidas судом из-за футболок с символикой СССР

Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте организации.

Ранее компания выпустила футболку с надписью USSR и гербом СССР. Продукция вызвала возмущение у МИД Литвы : в ведомстве заявили, что Adidas "болен ностальгией по империи".

"В случае выявления фактов распространения (реализации) подобных товаров компании Adidas на территории Украины Институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности виновных лиц", — говорится в документе.

При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм. "Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии , которая прошла через процессы денацификации — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков", — подчеркнул он.