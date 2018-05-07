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На Украине пригрозили Adidas судом из-за символики СССР
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Институт нацпамяти Украины пригрозил Adidas судом из-за футболок с символикой СССР 

ТАСС 1 час назад
Фото: adidas America Inc.
Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте организации.
Ранее компания выпустила футболку с надписью USSR и гербом СССР. Продукция вызвала возмущение у МИД Литвы: в ведомстве заявили, что Adidas "болен ностальгией по империи".
"В случае выявления фактов распространения (реализации) подобных товаров компании Adidas на территории Украины Институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности виновных лиц", — говорится в документе.
При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм. "Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков", — подчеркнул он.
Коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о так называемой декоммунизации, который вступил в силу в мае 2015 года. Документом также осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины запрещенные в РФ ОУН, УПА и другие националистические организации. Кроме того, закон предполагает переименование всех объектов, в названиях которых упомянуты имена деятелей СССР, коммунизм, советская власть и ее институты — компартия, комсомол, пионерия.
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