Глава ДНР намерен укреплять независимость республики и связи с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о намерении укреплять независимость ДНР и связи республики с Россией

"Донецкая народная республика станет суверенным государством. Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской для нас Россией", — заявил глава ДНР Захарченко с трибуны на внеочередном съезде общественного движения "Донецкая республика".

Он также заявил, что прямой диалог ДНР с Киевом возможен только после смены действующей власти на Украине

"Власти Украины целенаправленно пытаются превратить нас с изгоев. Всеми способами пытаются изолировать нас от окружающего мира. Именно поэтому диалог возможен только тогда, когда эта власть исчезнет, и вся Украина избавится от коррупционной, поддерживающей национализм и бандитизм власти", — сказал Захарченко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.