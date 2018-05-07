«Провал огромен»: Новая Зеландия треснула по-крупному

Гигантская трещина появилась на поле фермы в Новой Зеландии после проливных дождей. Ученые рады — природный феномен открыл перед ними жерло древнего потухшего вулкана.

Гигантский провал земли образовался на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии, обнажив огромную подземную полость, которая, как предполагают ученые, формировалась последние десятилетия или порядка века. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

Провал образовался в 15 километрах к юго-востоку от города Роторуа , имеет в длину примерно два футбольных поля, а в глубину соответствует высоте шестиэтажного здания. «Все, что я видел до этого было раза в три меньше в размерах, так что этот провал действительно огромен», — заявил вулканолог Брэд Скотт, считающий, что это крупнейший карстовый провал в Новой Зеландии в новейшей истории

На провал первым обратил внимание местный фермер, который перед восходом солнца собирал коров на утреннюю дойку, и едва не угодил в трещину на своем мотоцикле. Лишь спустя день, когда погодные условия улучшились, провал оказался виден полностью, и стала возможным оценить его реальные размеры.

«Пока я не приехал на место, я не мог оценить, насколько он огромный, — рассказал журналистам управляющий фермой Колин Треман. — Мы огородим это место от скота, хотя коровы и не глупы настолько, чтобы идти к дыре, они видят опасность».

По словам Скотта, непосредственной причиной образования провала стали интенсивные дожди, которые шли в конце апреля целую неделю, в результате чего образовалась трещина длиной 200 и глубиной 20 метров.

Тогда в течение 38 часов на этой территории выпало почти 170 миллиметров осадков.

Образовавшаяся трещина уже привлекла внимание ученых, обнажив древние наслоения пород, которые формировались в далеком прошлом. «На дне этого отверстия мы можем наблюдать исходные вулканические отложения возрастом 60 тыс. лет», — рассказал вулканолог Скотт. В течение ближайших недель открывшимся провалом будут заниматься ученые, пытаясь понять, какие научные сведения им может дать этот природный феномен.

По мнению ученых, образование вулкана связано с бурным вулканическим прошлым этой местности.

«Это вершина кратера, который извергался порядка 60 тыс. лет назад, и выбросил в окружающее пространство 50 кубических километров пемзы», — пояснил Скотт.

По его словам, аналогичные трещины в этой местности — не редкость. Как правило, они возникают в результате проливных дождей, которые вымывают известняковые отложения под поверхностью земли, образуя гигантские полости, которые в определенный момент обнажаются.

На появившихся в интернете видеозаписях, в том числе сделанных с дронов, видно, что трещина образовалась поперек одной из изгородей, опоры которых теперь повисли на тросах над провалом.

Местные жители удивлены появлением провала и рады тому, что он не поглотил кого-то из людей или животных. Особенно рад работник Габриэл Лафалла, который первым наткнулся на него.

«Я чуть не погиб. Перекрестился и сказал себе, что я жив!», — рассказ он местным СМИ.

Другой гигантский разлом привлек к себе внимание месяц назад в Кении . Разлом разрушил крупную автомагистраль недалеко от города Май Махиу, он также был вызван обильными дождями, пролившимися в марте, однако, по словам ученых, свидетельствует о мощных тектонических процессах, происходящих с континентом. Они предполагают, что сомалийская тектоническая плита отделяется от Африканской плиты,

Трещина растянулась на несколько километров и продолжает расти. В ширину она достигает 10 метров, в глубину — 20.

Провал этот образовался на месте Восточно-Африканской рифтовой долины, простирающейся от северной Эфиопии до Мозамбика . Восточно-Африканская рифтовая долина или Большой Африканский Разлом сформировался в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть разлома заполнилась водой, образовав Красное море.

По мнению геологов, восточная часть Африки окончательно отделится от материка по линии разлома через 3-4 миллиона лет. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров, показывают расчеты.