Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в отношении Ирана нужно проводить более жесткую политику, а также исправить недостатки ядерной сделки.

«Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки», — передает его слова РИА «Новости».

Он назвал минусом соглашения установленную в документе дату — 2025 год, когда Тегеран получит право ускорить процесс по обогащению урана. Джонсон считает, что это может привести к созданию Ираном ядерного оружия.

«И президент (США Дональд Трамп) был прав в том, чтобы призвать обратить на это внимание», — заявил Джонсон.

В то же время он призвал США не выходить из этого соглашения.

Ранее Лондон заявил, что по плану А», над которым работают в Британии, «США остаются в соглашении», хотя есть и другие варианты, например, «варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти». При этом Британия считает сделку хорошей, но не идеальной.

В то же время Париж и Берлин намерены спасти соглашение по иранской ядерной программе.