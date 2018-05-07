Ещё
В Армении освободили экс-кандидата в президенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Армении освободил из-под стражи экс-кандидата в президенты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Суд в Армении освободил из-под стражи под подписку о невыезде экс-кандидата в президенты Андриаса Гукасяна, арестованного за массовые беспорядки в 2016 году, связанные с захватом полка патрульно-постовой службы, передает корреспондент РИА Новости.
Суд, удовлетворив ходатайство адвокатов, освободил Гукасяна в зале заседания. На судебном заседании присутствовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.
Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.
Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.
На президентских выборах 2013 года Гукасян набрал чуть больше 0,5% голосов.
РИА Новости: последние новости
Крымский политолог: акции украинских радикалов отдают театральностью Немецкий политик: большинство жителей Германии хотят диалога с Россией На Украине обвинили Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать321
Путин выдвинул кандидатуру премьера1187
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»92
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение