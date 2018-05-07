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Киев обвинил РФ в причастности к обстрелу Мариуполя
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На Украине обвинили Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российских военных в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году, в результате которого 30 человек погибли и более 100 пострадали.
По его словам, СБ Украины передаст в Международный суд ООН записи якобы перехваченных телефонных разговоров.
"Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года", — сказал Грицак в понедельник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
При этом он обвинил российских военных в причастности к обстрелу. Грицак утверждает, что "операцией с территории РФ руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной "Горец"), координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной "Югра")".
Грицак отметил, что 11 людям объявлено подозрение, четверо из них — граждане Украины, остальные — россияне. Все они объявлены в розыск, кроме того, планируется объявить их в розыск по линии "Интерпол". Он также заявил, что Киев передаст в Международный суд ООН все материалы по иску до 12-14 июня.
Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".
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