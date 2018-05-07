Как русскому выжить на ЧМ по хоккею без доширака и водки

Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.

Из репортажей с чемпионата мира можно было понять, что в столице Дании не просто высокие цены, а очень высокие. Копенгаген входит в десятку самых дорогих для жизни городов мира. Рассказываем, как же всё-таки можно сэкономить, если вы приехали на мировое первенство по хоккею.

Билеты на хоккей

«Чемпионат»

Скажем сразу, что на билетах на хоккей сэкономить не получится. Они здесь дорогие, и ничего с этим не поделать. Сейчас в продаже остаются «проходки» на матчи группового этапа, которые стоят минимум 360 датских крон (3600 руб). На хорошие места ещё дороже.

Арена очень стильная! Наверное, одна из самых красивых, которые я видела. И вмещает 12,5 тыс. зрителей.

Шведы жгут и на льду, и на трибунах pic.twitter.com/sFDno63rwF— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) 6 мая 2018 г.

Жильё

Самая больная тема — проживание. Гостиницы не рассматривайте вообще. Очень и очень дорого. Минимум 8-10 тыс. рублей за ночь. Альтернатива — съём квартиры. На порядок дешевле, и есть кухня, чтобы готовить. Да и жить можно большой компанией, что будет выгоднее, чем каждый снимет по номеру в отеле. Также можно оплатить койку в хостеле. Самый экзотичный вариант — кемпинг, где можно припарковать мобильные дома или поставить палатку. Но за это тоже придётся заплатить. В Дании — не меньше двух тыс. рублей за ночь.

Питание

Если вы уже решили все вышеперечисленные вопросы, то вы молодец. Осталось научиться экономить на мелких расходах. Забудьте о ресторанах, где за основное блюдо придётся выложить несколько тысяч. Готовьте сами! Болельщики из России рассказывали, что на чемпионат мира взяли еду с собой — колбасу, крупы, макароны, тушёнку и водку. Кто-то и дошираки захватил. Но питаться только привезёнными полуфабрикатами и крупами постоянно нельзя. Так что рассчитывайте на то, что придётся покупать овощи и мясо в супермаркетах. Обращайте внимание на акции. Например, две упаковки говяжьего фарша в одном из продуктовых предлагались по скидке. 800 грамм мяса — 650 рублей. Жить можно.

«Чемпионат»

Огурцы берите не датские, а привезённые. Они на пару крон дешевле. Полуфабрикаты или готовые салаты и сэндвичи стоят дорого, так что не ленитесь и сами сварганьте что-нибудь. Все продукты в Дании свежие и вкусные. Скандинавские страны славятся морепродуктами и рыбой, потому что много пресноводных водоёмов, да и море под боком. В магазинах Копенгагена большой выбор рыбы, но она совсем не дешёвая. Из алкоголя по приемлемым ценам хорошие вина (в отличие от России). А вот с пивом всё наоборот — в местных магазинах дешевле 120 рублей за бутылку ничего не найдёте.

Транспорт

Копенгаген разделён на зоны. Если едешь в одной, то платишь одну цену, если пересекаешь несколько, то придётся отдать чуть больше крон. Существует несколько способов оплатить проезд на метро или автобусе. Первый в автомате, где продаются только билеты в две зоны (240 рублей).

Лучше всего скачать на смартфон приложение «Mobilbilletter» и покупать билеты онлайн. Можно выбрать одну зону, и твой билет за 120 рублей будет действовать 1 час 15 минут с момента покупки. На арене поймал вай-фай, купил билет, пошёл к остановке, подождал автобус/метро (могут опаздывать) и поехал. С таким билетом можно менять вид транспорта, главное — уложиться по времени. Конечно, если едешь далеко, то надо покупать более дорогой билет на несколько зон, но это никто не проверят. Так что можно и сэкономить, и чуть-чуть нарушить закон.

«Чемпионат»

Ну а самые отчаянные могут вообще не платить и ездить «зайцем». Контролёры встречаются очень редко, да и убежать всегда можно. Расстояния между остановками здесь короткие, проверяющие билетов за вами гнаться точно не будут.

Отдых

В фан-зону чемпионата мира заглянуть, конечно, можно. Но вот пить пиво и есть хот-доги там дороговато. Бокал пива 0,5 обойдётся в 600-700 рублей. В фан-шопе выбор стандартный. Шайбы по 800 рублей, значки — по 550, свитер — 6250, кепка — 1950.

«Чемпионат»

Лучше ехать гулять в центр: увидеть Русалочку, полюбоваться каналами, посетить самый старый в мире парк развлечений Баккен и заглянуть в Христианию — автономный район Копенгагена, где разрешены лёгкие наркотики. Там прямо витает дух свободы. Атмосферно. Копенгаген вообще очень красивый и уютный город. По данным исследователей, датчане самые счастливые люди в мире. Пожив в столице Дании пару дней, понимаешь, что ничего удивительного в этом нет.