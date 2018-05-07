В Германии начнут вести уроки для детей беженцев

В Берлине прошла конференция на тему установления особого порядка предоставления детям мигрантов возможности посещать специальные уроки в местных школах. На мероприятии присутствовали представители от ведущих фракций страны, сообщают немецкие СМИ.

Эксперты сошлись во мнении, что данные уроки должны на практике во многом помочь беженцам, которым разрешено остаться на немецкой территории, как можно быстрее интегрироваться в немецкое общество. Помимо языка, в качестве важных предметов было решено ввести изучение немецкого менталитета. В задачи преподавателей будет также входить знакомство учеников с западными ценностями, основными принципами демократии и верховенства закона. Для детей постарше введут основы конституционного строя страны, изучение гражданского права, свободы слова, идеи равенства мужчин и женщин, религиозной толерантности.

В конце конференции был подведён итог о важности скорейшего введения подобных уроков, так как они позволят в дальнейшем избежать многочисленных социальных проблем. Это мероприятие стало первым в своём роде. Запланировано ещё несколько повторных сессий, в ходе которых будут выработаны конкретные рекомендации правительству.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в одном из своих последних интервью местным СМИ отметил особую важность процесса интеграции беженцев. «У меня создаётся впечатление, что готовность вести подобные дискуссии уже давно назрела, — считает он. — Мы должны более внимательно относиться к миграционной проблеме, если не хотим в дальнейшем потерять родину».