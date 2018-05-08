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Израильская армия начала ограниченный призыв резервистов
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Израильская армия начала ограниченный призыв резервистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.
"Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.
Израильские военные ранее во вторник сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.
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