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Иванишвили объяснил возвращение в политику
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Иванишвили объяснил свое возвращение в политику 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили назвал одной из причин своего возвращения в политику внутрипартийное противостояние.
В конце апреля премьер Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что покидает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта" и эту должность займет Иванишвили. В пятницу "Грузинская мечта" на съезде утвердила Иванишвили новым председателем партии.
"Из-за отсутствия доверия со стороны народа, они (оппозиция — ред.) не видят перспективы прихода во власть демократическим путем и стараются создать такой настрой среди населения, когда беспорядки покажутся единственным способом изменить ситуацию. Очевидно, что на фоне этого и других вызовов внутри власти началось противостояние. Это стало третьей причиной моего возращения в политику", — заявил Иванишвили.
Созданная Иванишвили коалиция "Грузинская мечта" пришла к власти в ноябре 2012 года, сформировав парламентское большинство и новое правительство. После победы на выборах Иванишвили занял пост премьер-министра, однако через некоторое время покинул его и перешел в "гражданский сектор". Несмотря на это, представители оппозиции не раз заявляли, что Иванишвили продолжает "править страной".
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