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В Германии выступили за снятие санкций с России
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Премьер немецкой провинции выступила за снятие санкций с России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Википедия
Премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Welt выступила за снятие взаимных европейских и российских санкций.
«Я считаю, что в интересах Германии и России приступить к снятию взаимных санкций», — цитирует Швезиг РИА «Новости».
По ее словам, для этого Москва и Брюссель должны идти навстречу друг другу, и «Россия должна внести свой вклад».
«Спустя четыре года взаимных экономических санкций мы констатируем, что они не достигли своей цели», — добавила Швезиг, отметив, что в земле Мекленбург-Передняя Померания санкции затронули прежде всего сельское хозяйство.
Также Мануэла Швезиг, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) заявила, что в Восточной Германии среди всех партий есть консенсус относительно вопроса отмены санкций в отношении России.
«Мы (СДПГ, — прим. ВЗГЛЯД) очень схожи во мнениях с моим коллегой Райнером Хазелофом (Христианско-демократический союз Германии, ХДС, — прим. ВЗГЛЯД) из Саксонии-Анхальта. Он также хотел бы отмены взаимных санкций», — подчеркнула Швезиг.
По ее словам, Мекленбург-Передняя Померания хотела бы в будущие годы продолжить расширять сотрудничество с партнерским регионом в России — Ленобластью.
«Мы ведем хороший диалог с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ, — прим. ВЗГЛЯД) относительно российской политики», — отметила Швезиг, выразив согласие с Маасом касательно того, что диалог с Россией должен продолжаться, но «в этом вопросе есть различные нюансы», например, в том, что касается выражения критики.
Также Мануэла Швезиг подчеркнула, что подавляющее большинство граждан ФРГ хотели бы больше диалога с Россией.
Напомним, в конце апреля Мануэла Швезиг уже высказывалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России. В январе она также была в числе глав некоторых регионов восточной Германи, которые предложили отменить санкции в отношении Москвы со стороны Берлина.
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