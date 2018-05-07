На Украине поблагодарили Россию за Крымский мост

Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский считает, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву.

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала".

"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России . Он добавил, что пусть Москва строит, ведь не за счет Украины

Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции "Эхо Москвы" , в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

"Больные фантазии"

Как считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, эти фантазии не имеют ничего общего с объективной реальностью.

"Крымский мост уже в ближайшие дни будет открыт", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Депутат напомнил, что говорили украинские политики относительно моста, и как эволюционировало общественное мнение на Украине.

"Сначала все в один голос кричали, что никогда Россия не сможет построить крымский мост, затем говорили, что построят, но он разрушится. Потом обещали, что различные радикальные группы на Украине будут предпринимать различные действия против моста", — рассказал Ганжара.

По его мнению, это полная недееспособность и несоответствие всем тем заявлениям, которые они делали.

"Мы понимаем, что эти заявления, в первую очередь, ориентированы на внутреннюю украинскую аудиторию. Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более", — подчеркнул он.

Он считает, что еще будут подобные заявления, "но понятно, что все это никоим образом не влияет на объективную действительность".

Планы Киева

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста.

Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

А в конце апреля депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста.

По его мнению, Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.

В интервью сетевому изданию "Обозреватель" он предложил отслеживать и "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым.

Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некоторыми правоохранительными структурами", рассказал он.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России