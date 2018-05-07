Постпред США при ООН не исключила войны с Северной Кореей

"Несколько месяцев назад почти казалось, что нынешняя администрация готовится к войне с Северной Кореей . Это так?" — спросила гостью телеведущая.

По утверждениям Хейли, администрация Трампа выбрала жесткую линию в отношении КНДР, чтобы Пхеньян прекратил угрожать Соединенным Штатам.

"Никто не хочет войны. Президент не хочет. Я не хочу. Но война остается одним из возможных сценариев", — ответила постпред. Ее слова прозвучали неожиданно в контексте деэскалации напряженности на Корейском полуострове, которую приветствовало все мировое сообщество.

В конце апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи, состоялась встреча их лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Кроме того, глава КНДР объявил о заморозке ракетно-ядерных испытаний и о закрытии полигона Пхунгери.