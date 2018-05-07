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Постпред США при ООН не исключила войны с Северной Кореей
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Постпред США при ООН не исключила войны с Северной Кореей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Неожиданное заявление в эфире телеканала CBS сделала постпред США при ООН Никки Хейли. На фоне подготовки исторической встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая, по некоторым данным, может состояться в июне или даже ранее, Хейли вдруг сообщила, что военные действия против Пхеньяна остаются «одной из опций» в арсенале Вашингтона.
"Несколько месяцев назад почти казалось, что нынешняя администрация готовится к войне с Северной Кореей. Это так?" — спросила гостью телеведущая.
По утверждениям Хейли, администрация Трампа выбрала жесткую линию в отношении КНДР, чтобы Пхеньян прекратил угрожать Соединенным Штатам.
"Никто не хочет войны. Президент не хочет. Я не хочу. Но война остается одним из возможных сценариев", — ответила постпред. Ее слова прозвучали неожиданно в контексте деэскалации напряженности на Корейском полуострове, которую приветствовало все мировое сообщество.
В конце апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи, состоялась встреча их лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Кроме того, глава КНДР объявил о заморозке ракетно-ядерных испытаний и о закрытии полигона Пхунгери.
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