Обзор зарубежных СМИ: Норвегия «оскорбила» Украину

Украину оскорбил пазл

Посольство Украины в Норвегии потребовало от местного МИДа сообщить компании L. A. Larsen AS, кому на самом деле принадлежит Крым , сообщает ABC Nyheter. Ранее норвежская фирма выпустила пазл с картой России , в которую был включен и спорный с украинской точки зрения полуостров. Также дипломаты Украины потребовали от коллег «попросить» L. A. Larsen AS больше не продавать этот пазл, а уже проданные экземпляры — отозвать.

Старики и секс

40% людей 65-80 лет регулярно занимаются сексом, сообщает Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в США сотрудниками Мичиганского университета. О своей сексуальной активности заявили половина мужчин, но лишь треть женщин. Кроме того, 84% мужчин и 69% женщин назвали секс важной частью отношений в любом возрасте, однако о своей заинтересованности в нем рассказали лишь половина мужчин и 12% женщин.

Украинцы живут на $2 в день

Украинский суд признал чиновников, пересмотревших потребительскую корзину украинцев, превысившими свои полномочия, сообщает местный «Главред». На основе потребительской корзины на Украине рассчитывается прожиточный минимум, который в нынешнем году составляет 1,7 тысяч гривен в месяц, то есть 65 долларов. Между тем ООН считает минимальной чертой бедности ежемесячный доход в 150 долларов.

«Жить на два доллара в день могут лишь украинцы», — сетует автор статьи.

Китаянок зовут рожать в Россию

Китайское издание Qiuyi посоветовало читательницам искать суррогатных матерей или самим становиться ими в России. Автор статьи отметил благоприятные условия для зачатия и рождения в России, внимательное медобслуживание, «толковую» правовую систему, передовые технологии и оборудование, а также сравнительно небольшую цену услуги.