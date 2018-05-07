Ещё
Чехия открестилась от «Новичка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Чехия открестилась от «Новичка» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецслужбы отрицают производство, тестирование и хранение этого вещества на территории страны
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление президента республики о производстве и тестировании нервно-паралитического вещества «Новичок» на территории страны. «В Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось (нервно-паралитическое вещество) „Новичок“, — подчеркнул Бабиш. При этом он сослался на свой разговор с руководителями национальных спецслужб, передает ТАСС.
Президент Чехии Милош Земан, сославшись на данные военной разведки, ранее заявил, что в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в ноябре прошлого года в незначительном количестве был произведен и протестирован нервно-паралитический яд, относящийся, по некоторым данным, к семейству „Новичок“. После испытаний вещество было сразу уничтожено. Однако Минобороны Чехии позднее заявило, что „Новичок“ не производится, а тестируется в стране.
Именно этим веществом, по мнению Великобритании, были отравлены в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские спецслужбы утверждают, что яд был произведен в России.
BFM.RU: последние новости
Семь голландских компаний попали под следствие из-за Крымского моста Трампа отказались приглашать на похороны сенатора Маккейна Особо важная встреча: что будут обсуждать Путин и Нетньяху?
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина637
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели314
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев201
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»198
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой984
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение