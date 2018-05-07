Чехия открестилась от «Новичка» 

Спецслужбы отрицают производство, тестирование и хранение этого вещества на территории страны
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление президента республики о производстве и тестировании нервно-паралитического вещества «Новичок» на территории страны. «В Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось (нервно-паралитическое вещество) „Новичок“, — подчеркнул Бабиш. При этом он сослался на свой разговор с руководителями национальных спецслужб, передает ТАСС.
Президент Чехии Милош Земан, сославшись на данные военной разведки, ранее заявил, что в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в ноябре прошлого года в незначительном количестве был произведен и протестирован нервно-паралитический яд, относящийся, по некоторым данным, к семейству „Новичок“. После испытаний вещество было сразу уничтожено. Однако Минобороны Чехии позднее заявило, что „Новичок“ не производится, а тестируется в стране.
Именно этим веществом, по мнению Великобритании, были отравлены в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские спецслужбы утверждают, что яд был произведен в России.