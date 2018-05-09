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Госдеп заявил о готовности работать с Пашиняном
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В Госдепе заявили о готовности работать с Пашиняном 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США готовы работать с новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном.
Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.
«Соединённые Штаты поздравляют Никола Пашиняна с избранием в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Ереваном.
8 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.
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