Госдеп заявил о готовности работать с Пашиняном

В Госдепе заявили о готовности работать с Пашиняном

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США готовы работать с новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства «Соединённые Штаты поздравляют Никола Пашиняна с избранием в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — отметила она. Ереваном. Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Москвой 8 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.