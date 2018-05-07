Ребенок очнулся после согласия родителей отдать его на органы

Американский мальчик очнулся после согласия родителей отдать его на органы

В США 13-летний мальчик вышел из комы, когда родители уже подписали согласие на посмертное донорство его органов. Об этом сообщил новостной портал Fox News.

Трентон Мак Кинли (Trenton McKinley) из штата Алабама попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад: небольшой прицеп для трейлера, в котором он сидел, перевернулся и ударил ребенка по голове. Доктора заявили, что мальчик «никогда не станет снова нормальным».

Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка, «поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения». После этих слов родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям.

Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно начал дышать, встал с кровати и смог общаться, используя сложные предложения. Сейчас у мальчика каждый день случаются припадки, и он страдает от головных болей. Юный американец верит, что побывал в раю: «Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят».