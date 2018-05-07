В Луганске прошла репетиция парада Победы

В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы

Парад военной техники возглавил танк Т-34, поврежденный при артобстреле в апреле.

Луганске состоялась генеральная репетиция парада Победы. В ней принял участие исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко , репетиция прошла по плану.

«Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того Марочко сообщил, что парад военной техники возглавил танк Т-34, поврежденный при артобстреле в апреле.