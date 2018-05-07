В Луганске прошла репетиция парада Победы

Парад военной техники возглавил танк Т-34, поврежденный при артобстреле в апреле.
В Луганске состоялась генеральная репетиция парада Победы. В ней принял участие исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, репетиция прошла по плану.
«Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки», — цитирует его слова РИА Новости.
Кроме того Марочко сообщил, что парад военной техники возглавил танк Т-34, поврежденный при артобстреле в апреле.
Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. На самой важной и ответственной тренировке, которая началась сегодня ровно в 10 утра, все точь-в-точь, как будет 9 Мая.