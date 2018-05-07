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Норвегия признала Крым. Украина обиделась
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Норвегия признала Крым. Украина обиделась 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: © РИА Новости, Сергей Мальгавко
Украинское посольство направило в МИД Норвегии неожиданный запрос
Как стало известно украинским властям, компания «Л. А. Ларсен» (L. A. Larsen), выпускающая паззлы, предлагает в тром числе паззл в виде карты России, включающей в себя Крым и Севастополь. Украинское посольство указало в своем письме в норвежский МИД, что это части украинской территории, которые Россия незаконно оккупировала.
«Посольство Украины просит министерство иностранных дел Королевства Норвегия о помощи, чтобы оповестить «Л. А. Ларсен" о статусе вышеназванных территорий в рамках международного права и попросить компанию немедленно прекратить выпуск вышеупомянутой карты, а также отозвать уже произведенную продукцию», — гласит письмо.
Однако, как пояснил ABC Фруде О. Андерсен (Frode O. Andersen), директор по коммуникациям МИД, нет никаких соответствующих правил, связанных с производством или продажей такого типа карт-паззлов. Так что и оснований возбуждать дело тоже нет.
Компания «Л. А. Ларсен» начала производство паззлов еще в 1953 году и сегодня выпускает широкий ассортимент продукции на многих языках. Она экспортирует паззлы в 40 стран.
Руководитель предприятия Кристиан Ларсен (Kristian Larsen) спешит успокоить украинцев, что карта России выпускается в двух версиях: в паззлах, предназначенных для экспорта на Украину, Крым по-прежнему принадлежит ей.
«Для нас это сложный вопрос. Мы — не политики. Мы должны делать так, как нам говорят наши клиенты, и мы не желаем занимать политическую позицию», — говорит Ларсен и добавляет, что Россия — крупнейший клиент компании.
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