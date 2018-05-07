Норвегия признала Крым. Украина обиделась

Украинское посольство направило в МИД Норвегии неожиданный запрос

Как стало известно украинским властям, компания «Л. А. Ларсен» (L. A. Larsen), выпускающая паззлы, предлагает в тром числе паззл в виде карты России , включающей в себя Крым Севастополь . Украинское посольство указало в своем письме в норвежский МИД, что это части украинской территории, которые Россия незаконно оккупировала.

«Посольство Украины просит министерство иностранных дел Королевства Норвегия о помощи, чтобы оповестить «Л. А. Ларсен" о статусе вышеназванных территорий в рамках международного права и попросить компанию немедленно прекратить выпуск вышеупомянутой карты, а также отозвать уже произведенную продукцию», — гласит письмо.

Однако, как пояснил ABC Фруде О. Андерсен (Frode O. Andersen), директор по коммуникациям МИД, нет никаких соответствующих правил, связанных с производством или продажей такого типа карт-паззлов. Так что и оснований возбуждать дело тоже нет.

Компания «Л. А. Ларсен» начала производство паззлов еще в 1953 году и сегодня выпускает широкий ассортимент продукции на многих языках. Она экспортирует паззлы в 40 стран.

Руководитель предприятия Кристиан Ларсен (Kristian Larsen) спешит успокоить украинцев, что карта России выпускается в двух версиях: в паззлах, предназначенных для экспорта на Украину, Крым по-прежнему принадлежит ей.