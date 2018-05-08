Ещё
Определились время и место саммита США и КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определились время и место саммита США и КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что место и время саммита Северной Кореи и США выбраны.
Трамп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео едет в КНДР для подготовки саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».
Напомним, в ходе тайного визита Помпео в КНДР и его встречи с лидером Северной Кореи обсуждались перспективы проведения встречи Ким Чен Ыны с Трампом.
Ранее Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, договорившись продолжать активный диалог на высшем уровне. Также они объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Косовский монстр пошел против своих создателей Спрогнозированы последствия ядерных ударов России по США Норвегия отказалась реагировать на претензии Украины из-за карты с российским Крымом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану389
Израиль привел войска в повышенную боеготовность146
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»214
Иран отреагировал на решение Трампа37
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»551
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение