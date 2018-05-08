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Сеул назвал условие для нормализации отношений с КНДР
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Сеул назвал условие для нормализации отношений с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Jung Yeon-Je
Мир на Корейском полуострове возможен только при нормализации отношений США и КНДР, которые должны выработать конкретный план денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в опубликованном во вторник интервью японской газете "Иомиури".
"Сейчас путем американо-северокорейских переговоров важно выработать широкие договоренности и конкретный план, чтобы достичь полной денуклеаризации", — отметил Мун Чжэ Ин.
Дело в том, пояснил он, что "мир на Корейском полуострове, совместное процветание Юга и Севера возможны только при реальном прогрессе в денуклеаризации, а также при нормализации американо-северокорейских отношений, создании долговременной системы поддержания мира".
Как сообщалось ранее, Мун Чжэ Ин провел 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Сейчас прорабатывается вопрос о проведении в мае или июне американо-северокорейского саммита.
В том же интервью Мун Чжэ Ин также призвал к нормализации отношений между КНДР и Японией.
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