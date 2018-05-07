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Джонсон решил повлиять на Трампа через телешоу
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Джонсон решил повлиять на Трампа через телешоу 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может появиться в любимой телевизионной программе президента США Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы попытаться убедить его сохранить соглашение по иранской ядерной программе.
Британский МИД подтвердил, что Джонсон появится в программе в ходе своего двухдневного визита в США, передает РИА «Новости» со ссылкой агентство Press Association.
В ходе поездки Джонсон встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и другими представителями американской администрации, включая советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Напомним, ранее в понедельник глава МИД Британии Борис Джонсон в авторской статье New York Times заявил, что отказ от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие.
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