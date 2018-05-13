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Экс-советника Трампа вызвали в Сенат по «российскому делу»
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Спецкомитет по разведке Сената вызвал экс-советника Трампа для показаний по России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Спецкомитет по разведке верхней палаты Конгресса направил повестку на закрытые слушания, посвященные приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года, бывшему советнику предвыборной кампании нынешнего президента США Сэму Нанбергу. Об этом сам Нанберг сообщил в субботу телекомпании ABC.
По словам экс-советника, ему предписано передать в распоряжение сенатского спецкомитета по разведке все документы и электронные письма с упоминанием России, российских организаций, бывшего помощника Трампа Роджера Стоуна, организации WikiLeaks, ее основателя Джулиана Ассанжа, хакера Guccifer 2.0 и бывшего руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Сенаторов интересуют материалы за период от 16 июня 2015 года по 20 января 2017 года. Их следует сдать в спецкомитет к 24 мая.
Ассанж, опасаясь экстрадиции, с 2012 года не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице. В WikiLeaks ранее уже отрицали, что Стоун и Ассанж когда-либо вступали в контакт.
Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в марте завершил свое разбирательство, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Расследование по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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