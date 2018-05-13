Экс-советника Трампа вызвали в Сенат по «российскому делу»

Спецкомитет по разведке Сената вызвал экс-советника Трампа для показаний по России

Спецкомитет по разведке верхней палаты Конгресса направил повестку на закрытые слушания, посвященные приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года, бывшему советнику предвыборной кампании нынешнего президента США Сэму Нанбергу. Об этом сам Нанберг сообщил в субботу телекомпании ABC

По словам экс-советника, ему предписано передать в распоряжение сенатского спецкомитета по разведке все документы и электронные письма с упоминанием России, российских организаций, бывшего помощника Трампа Роджера Стоуна, организации WikiLeaks , ее основателя Джулиана Ассанжа, хакера Guccifer 2.0 и бывшего руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты . Сенаторов интересуют материалы за период от 16 июня 2015 года по 20 января 2017 года. Их следует сдать в спецкомитет к 24 мая.

Ассанж, опасаясь экстрадиции, с 2012 года не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице. В WikiLeaks ранее уже отрицали, что Стоун и Ассанж когда-либо вступали в контакт.