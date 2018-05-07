«Никаких угроз появления баз НАТО в Молдавии нет»

"Я объехал все наши военные базы в республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент этого точно не будет", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном размещении баз альянса на территории Молдавии.

Президент подчеркнул, что решение о размещении военных баз в республике не может быть принято без согласия президента. "Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в республике Молдова в обход президента? Категорически нет. В Конституции четко прописан нейтральный статус республики", — пояснил он.