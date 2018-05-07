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Додон обещал не допустить создания баз НАТО в Молдавии
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Додон обещал не допустить создания баз НАТО в Молдавии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что никаких угроз появления баз НАТО на территории страны нет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.
"Я объехал все наши военные базы в республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент этого точно не будет", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном размещении баз альянса на территории Молдавии.
Президент подчеркнул, что решение о размещении военных баз в республике не может быть принято без согласия президента. "Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в республике Молдова в обход президента? Категорически нет. В Конституции четко прописан нейтральный статус республики", — пояснил он.
Несмотря на нейтралитет, Молдавия с 1994 года сотрудничает с альянсом в рамках Индивидуального плана партнерства. Правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдавии, считает необходимым наращивать взаимодействие с НАТО.
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