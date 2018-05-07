Ещё
Конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне 

ТАСС 16 минут назад
Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Международный песенный конкурс "Евровидение" в воскресенье вечером официально стартовал в столице Португалии Лиссабоне, передает корреспондент ТАСС. Традиционно красную дорожку заменили синей — в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.
На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса — в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").
Российский певец Филипп Киркоров, поддерживающий в этом году группу DoReDos из Молдавии, интерпретировал цвет дорожки открытия в соответствии со своим новым хитом "Цвет настроения синий". "Португалия подготовилась к тому, чтобы встретиться с Филиппом Киркоровым. Цвет настроения синий, — напел артист. — Это долетело даже до Португалии!"
Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям — по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", — поделилась с ТАСС Айсель.
Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", — поделилась она с российской прессой. Глава делегации, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что россиян принимают в Лиссабоне "очень доброжелательно".
Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию. "Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", — пояснил певец решение вернуться на конкурс.
Старт конкурса
Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам — участникам первого полуфинала — предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова выйдет под шестым номером, пройдет 10 мая, а финал — 12 мая.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: Турция продолжит операции в Ираке и Сирии до уничтожения последнего террориста Сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга В Конгрессе США предложили партнерам РФ в сфере ОПК способ избежать антироссийские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой688
В США рассказали о планах по G2118
Путин обратился к правительству РФ19
Бузова сообщила о замужестве138
Запад отступил от своей позиции по Асаду115
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение