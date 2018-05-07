Конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение" в воскресенье вечером официально стартовал в столице Португалии Лиссабоне , передает корреспондент ТАСС . Традиционно красную дорожку заменили синей — в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.

На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса — в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").

Российский певец Филипп Киркоров , поддерживающий в этом году группу DoReDos из Молдавии , интерпретировал цвет дорожки открытия в соответствии со своим новым хитом "Цвет настроения синий". "Португалия подготовилась к тому, чтобы встретиться с Филиппом Киркоровым. Цвет настроения синий, — напел артист. — Это долетело даже до Португалии!"

Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана . Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям — по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", — поделилась с ТАСС Айсель.

Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", — поделилась она с российской прессой. Глава делегации, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что россиян принимают в Лиссабоне "очень доброжелательно".

Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака , который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию . "Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", — пояснил певец решение вернуться на конкурс.

Старт конкурса

Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам — участникам первого полуфинала — предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова выйдет под шестым номером, пройдет 10 мая, а финал — 12 мая.