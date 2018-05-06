«Россия нужна нам для поддержания стабильности»

Посол Франции России Сильви Берманн заявила, что кризисы на Украине и в Сирии невозможно будет разрешить без участия России. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Россия нужна нам для поддержания стабильности и безопасности — и сама в них заинтересована. По многим стратегическим вопросам — безопасности, борьбы с терроризмом, экологии, изменения климата — Россия наш стратегический партнер", — сказала Берманн.

Она также добавила, что " Москва — постоянный член Совбеза ООН , и кризисы в Сирии, на Украине без России не разрешить".

По словам посла, в настоящее время очень важно перейти от "взаимных обвинений" к конкретным действиям, "визит президента (Франции Эммануэля) Макрона — в духе этого подхода".