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«Россия нужна нам для поддержания стабильности»
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«Россия нужна нам для поддержания стабильности» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Сильви Берманн
Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что кризисы на Украине и в Сирии невозможно будет разрешить без участия России. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Россия нужна нам для поддержания стабильности и безопасности — и сама в них заинтересована. По многим стратегическим вопросам — безопасности, борьбы с терроризмом, экологии, изменения климата — Россия наш стратегический партнер", — сказала Берманн.
Она также добавила, что "Москва — постоянный член Совбеза ООН, и кризисы в Сирии, на Украине без России не разрешить".
По словам посла, в настоящее время очень важно перейти от "взаимных обвинений" к конкретным действиям, "визит президента (Франции Эммануэля) Макрона — в духе этого подхода".
Ранее Макрон заявил, что хочет наладить с президентом России Владимиром Путиным "стратегический исторический" диалог.
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