Макрон «состыкует Россию с Европой»

Макрон обещает «исторический и стратегический диалог» с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон хочет вести с президентом РФ Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог». Хозяин Елисейского дворца заявил, что Россию он видит частью Европы и не хочет, чтобы РФ «замкнулась в себе самой». По словам Макрона, Владимир Путин «мечтает вернуть России ее величие» и «преодолеть унижение, вызванное распадом СССР и падением Берлинской стены».

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на борту французского президентского борта и направляясь в Австралию , рассказал французскому журналу Le Journal du Dimanche о своих намерениях относительно диалога с Российской Федерацией, передает RT.

Макрон подчеркнул, что хочет вести с президентом России Владимиром Путиным «стратегический и исторический диалог», а также «не дать России замкнуться в себе самой» и «состыковать ее с Европой».

По словам Макрона, он в качестве своей задачи в отношениях с Россией видит создание условий для становления РФ «частью Европы». Он рассказал, что «в результате нескольких раундов телефонных переговоров с Владимиром Путиным» дал российскому лидеру понять, что не является неоконсерватором и «ястребом», а хочет установить с Москвой контакт.

Французский лидер отметил, что Путин хочет «вернуть России величие», которая она утратила в результате падения Берлинской стены и распада СССР. При этом Макрон заявил, что «Россия почти никогда не знала той демократии», в которой живут французы.

Как сообщает ФАН, Макрон заявил, что российско-французский диалог на высшем уровне по вопросу Сирии «помог передать послания Дамаску ». Также французский президент отметил, что «не хочет воевать с сирийским режимом» и «никогда не стал бы вторгаться в Ирак или даже в Ливию », если бы не имел «политического плана выхода из кризиса».

Также он отметил, что у Франции есть доказательства предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте и заявил, что Париж может их предоставить Москве.

Помимо этого, Эммануэль Макрон подчеркнул, что «в последнее время Россия начала оказывать меньшее влияние на киберпространство Европы». Напомним, что 30 апреля президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ядерное соглашение с Ираном

«Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — говорится в опубликованном Кремлем коммюнике.

Сам Макрон по итогам разговора в своем твиттере написал, что «провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию».

Лидер Пятой Республики подчеркнул, что Иран «никогда не должен владеть ядерным оружием. Макрон добавил, что от ядерного статуса Тегерана „зависит стабильность в регионе и международная безопасность“.

Он также отметил, что РФ и Франция работают над этим вопросом „в той же мере, как и должны работать над установлением справедливого мира в Сирии“.

»С российской стороны подчеркнуто, что эта акция (удар западной коалиции по территории Сирии — «Газета.Ru»), явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в заявлении Кремля по итогам разговора Макрона и Путина.

Кроме того, Владимир Путин отметил важность проведения расследования инцидента в сирийской Думе экспертами ОЗХО . Также президенты условились продолжить совместную работу по возобновлению мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

По словам политолога Алексея Мухина, «молодой, но очень активный французский президент» прикладывает усилия к тому, чтобы выступить «медиатором» в отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом , сообщает НСН.

«Недавно он [Макрон] даже говорил, что, якобы, именно ему удалось убедить Дональда Трампа оставить американские войска в Сирии. Вообще, господин Макрон достаточно много наговорил в последнее время. Судя по всему, самым ярким из его заявлений было, что именно Франция вошла в число победителей запрещенного ИГ в Сирии, что можно оставить на его совести. Конечно, это заявление вызвало усмешку и в России, и в Америке», — заявил Мухин.