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В Германии пройдет встреча Меркель, Макрона и Порошенко
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В Германии пройдет встреча Меркель, Макрона и Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко пройдет в четверг в германском Ахене.
Переговоры пройдут на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции. Макрон удостоился ее "за видение новой Европы", стремление к модернизации ЕС и предложения по реформе европейского проекта. Меркель выступит на церемонии с приветственной речью.
Ранее о том, что короткая встреча лидеров трех стран, которые входят в "нормандский формат" при участии Германии, Франции, России и Украины, состоится в Ахене, заявили в кабмине ФРГ. Отсутствие представителей России на встрече 10 мая не означает, что разговор с Москвой на тему украинского урегулирования не продолжается, подчеркнули в ведомстве.
Меркель на апрельской встрече с Порошенко в Берлине заявили, что данные переговоры не следует рассматривать как мероприятие в рамках "нормандского формата", куда входят четыре страны, однако есть "большой взаимный интерес" к подобному контакту.
Темой переговоров заявлена ситуация на Украине. Как сообщили в понедельник в кабмине ФРГ, стороны намерены "обменяться мнениями" на этот счет. Как ранее заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, Берлин намерен добиваться установления устойчивого перемирия и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, а также обмена пленными в формате "всех на всех". Также Германия настаивает на реализации минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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