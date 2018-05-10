В Германии пройдет встреча Меркель, Макрона и Порошенко

Переговоры пройдут на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции. Макрон удостоился ее "за видение новой Европы", стремление к модернизации ЕС и предложения по реформе европейского проекта. Меркель выступит на церемонии с приветственной речью.

Ранее о том, что короткая встреча лидеров трех стран, которые входят в "нормандский формат" при участии Германии, Франции, России и Украины, состоится в Ахене , заявили в кабмине ФРГ. Отсутствие представителей России на встрече 10 мая не означает, что разговор с Москвой на тему украинского урегулирования не продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Меркель на апрельской встрече с Порошенко в Берлине заявили, что данные переговоры не следует рассматривать как мероприятие в рамках "нормандского формата", куда входят четыре страны, однако есть "большой взаимный интерес" к подобному контакту.

Темой переговоров заявлена ситуация на Украине. Как сообщили в понедельник в кабмине ФРГ, стороны намерены "обменяться мнениями" на этот счет. Как ранее заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, Берлин намерен добиваться установления устойчивого перемирия и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, а также обмена пленными в формате "всех на всех". Также Германия настаивает на реализации минских соглашений.