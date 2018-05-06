«Имперская ностальгия»: кто еще воюет против СССР

Почему МИД Литвы возмутила советская майка Adidas

МИД Литвы возмутился символикой СССР на продукции немецкой компании. В своем твиттере литовские дипломаты опубликовали ссылку на красную спортивную женскую майку с надписью USSR и гербом Советского Союза. Вильнюс «удивлен тому, что до сих пор кто-то болен „имперской ностальгией“. В самой Литве использование советской символики находится под запретом. В каких еще странах борются с гербом СССР — читайте в материале »Газеты.Ru»

МИД Литвы «удивился тому, что кто-то по сей день болен „имперской ностальгией“ по СССР, передает RT со ссылкой на твиттер литовского внешнеполитического ведомства. В записи приводится линк на сайт немецкой спортивной компании Adidas, а точнее — на женскую майку красного цвета с надписью USSR и государственным гербом Советского Союза, передает НСН.

По мнению литовских дипломатов, крайне „неожиданно“, что известная компания Adidas „тепло вспоминает“ СССР.

Представители Adidas никак не комментируют данную публикацию. При этом на сайте компании значится, что майка была выпущена в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Дизайнеры Adidas трансформировали винтажную футбольную „джерсийку“ в „модное высказывание“.

Эта майка была вдохновлена спортивными майками, которые сборная СССР надевала в 1991 году.

Напомним, что в 2008 году Литва приняла закон, согласно букве которого за использование, демонстрацию и распространение символики СССР и Третьего рейха в местах массового скопления людей и на широкомасштабных мероприятиях нарушителям грозит административная ответственность, передает ФАН.

К 2015 году публичное использование коммунистической и связанной с ней советской символики запрещено не менее чем в 9 странах мира. Запретившие красные символы страны располагаются в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

В бывшем члене социалистического лагеря Венгрии коммунистическая и нацистская символика были запрещены еще с 1993 года, но зимой 2013 года Конституционный суд отменил запрет из-за размытых критериев нарушения этого закона. Пару месяцев спустя обстоятельства нарушения были уточнены, и новый запрет наложен на использование символов тоталитаризма с целью нарушения гражданского спокойствия или публичную демонстрацию свастик и красных звезд.

Грузии советскую символику также уравняли в правах с нацистской, а кроме того были изменены названия всех городов и деревень, носивших советские имена.

Молдавии советская символика и ее использование в политических целях были запрещены еще с лета 2012 года, но спустя 11 месяцев, в июне 2013 года, Конституционный суд отменил этот запрет как антиконституционный.

Индонезии запрещена не только коммунистическая символика, но и любые политические объединения коммунистов , в том числе и партия. В Латвии советская и нацистская символика запрещены для использования на массовых мероприятиях, но запрет не касается спортивных, памятных, праздничных и развлекательных мероприятий.

На Украине символы коммунизма и СССР не были официально под запретом до 2015 года, хотя ряд областей страны вводил такие запреты и раньше. Тем не менее, с 21 мая 2015 года на Украине запрещается публичное отрицание преступного характера режимов Третьего рейха и Советского союза, равно как и пропаганда или использование публично символики этих государств.

Также запрещены публичное исполнение вслух гимнов СССР, Украинской ССР, а также любых других советских социалистических республик или их фрагментов.

За первое нарушение закона в качестве наказания предусмотрено ограничение либо лишение свободы сроком до 5 лет, возможна конфискация имущества. За рецидив — лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией.

Польше , также экс-члене соцлагеря, согласно статье 256 уголовного кодекса, ограничением свободы или штрафом наказываются те, кто публично пропагандирует фашизм или другие любые тоталитарные системы.

Это приравнивается к разжиганию ненависти и розни на почве идентичности или взглядов.

Германии запрещена символика запрещенной конституцией ФРГ Коммунистической партии Германии. В список запрещенных объектов попадает униформа, приветствия, слоганы, флаги, а также похожие символы. За нарушение этого закона (параграф 86а УК ФРГ) человек может быть привлечен к уголовной ответственности и лишен свободы сроком до 3 лет или оштрафован.

Российской Федерации запрещена только нацистская символика. Согласно статье 20 КоАП РФ, за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или любой другой экстремистской атрибутики влечет за собой солидный денежный штраф. Также под запрет попадает символика фашистской Италии и любых других структур, признанных преступными на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

К нацистской (фашистской) символике относятся эмблема НСДАП, знамя нацистов, листовки и плакаты НСДАП и сопутствующая символика (френчи, фуражки, нарукавные знаки, пряжки, другие детали экипировки руководителей НСДАП), эмблема и штандарты СА — штурмовых отрядов нацистов.

Также запрещена символика СС, войск СС и Гестапо (тайной полиции Третьего рейха).