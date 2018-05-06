Эрдоган выступил с заявлением по Сирии

Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке, заявил Эрдоган

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.

"Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков на мировой политической арене, при этом попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе "разбиваются" о волю Турции и турецкого народа.

"Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядным примером тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны нужно полностью покрывать за счет отечественных предприятий", — сказал Эрдоган.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне . Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.