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В Турции задумались об отмене виз для россиян
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В Турции задумались о безвизовом режиме с РФ 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможности частичной отмены виз для россиян, сообщает телеканал CNN Turk.
«Сначала мы попытаемся частично отменить визы. Может быть, президенты Эрдоган и Путин предпримут соответствующие шаги к концу этого году. Сначала мы отменим визы, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Чавушоглу.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил о заинтересованности России в безвизовом режиме с Турцией, но отмечал угрозу со стороны терроризма. Поэтому в ходе переговоров с главой МИД Турции российская сторона предложила отменить визы для тех, у кого есть служебные паспорта, и для дальнобойщиков.
>> Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции
Год назад срок безвизового пребывания для граждан России в Турции увеличен с 60 до 90 дней.
После того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, Россия отменила безвизовый режим с Турцией, который действовал с 2011 года. Он был приостановлен с 1 января 2016 года.
10 марта 2017 года на заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимы дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами.
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