В Турции задумались об отмене виз для россиян

В Турции задумались о безвизовом режиме с РФ

«Сначала мы попытаемся частично отменить визы. Может быть, президенты Эрдоган и Путин предпримут соответствующие шаги к концу этого году. Сначала мы отменим визы, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Чавушоглу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил о заинтересованности России в безвизовом режиме с Турцией , но отмечал угрозу со стороны терроризма. Поэтому в ходе переговоров с главой МИД Турции российская сторона предложила отменить визы для тех, у кого есть служебные паспорта, и для дальнобойщиков.

Год назад срок безвизового пребывания для граждан России в Турции увеличен с 60 до 90 дней.

После того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, Россия отменила безвизовый режим с Турцией, который действовал с 2011 года. Он был приостановлен с 1 января 2016 года.