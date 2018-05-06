Ещё
Хейли продолжает угрожать Киму войной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Хейли продолжает угрожать Киму войной 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Война с КНДР все еще остается одним из вариантов возможных действий администрации президента США Дональда Трампа, заявила постоянный представитель этой страны при ООН Никки Хейли.
"Администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам", — сказала Хейли, отвечая на вопрос, готовы ли США начать войну против КНДР.
При этом она оговорилась, что воевать никто не хочет. «Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — приводит слова Хейли ТАСС.
Между тем сам Трамп на днях заявил, что подготовка к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном идет успешно, а сама встреча может состояться в начале июня или даже раньше, в зависимости от развития событий. Американский лидер сказал, что дата и место такой встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном на границе двух корейских государств.
Вести.Ru: последние новости
Премьер Израиля назвал предстоящую встречу с Путиным особенной Макрон об отказе от сделки с Ираном: мы откроем ящик Пандоры, может быть война Трампу заранее отказано в приглашении на похороны сенатора Маккейна
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей297
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой836
На Украине рассказали о планах на Крымский мост539
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение