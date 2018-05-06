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Заморские территории Британии захотели независимости
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Заморские территории Британии захотели независимости 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Виргинские острова и другие заморские территории Великобритании собираются рассмотреть вопрос о разрыве отношений с Лондоном из-за планов британского премьера Терезы Мэй обнародовать данные о бизнесе на островах, пишет The Times.
Бывший губернатор Виргинских островов заявил, что планы обсудить «разрыв с Великобританией» — вынужденная мера в связи с планами Терезы Мэй. Британский дипломат Уильям Бойд Макклири, который работал на островах, «эмоции накаляются», передает RT.
Лидеры британских заморских островов считают себя «преданными правительством Мэй».
«Это не только разрушает доверие, но и ставит под вопрос наши отношения с Великобританией и конституционные права жителей островов», — заявил премьер-министр Виргинских островов Орландо Смит.
Жена Смита и министр финансов островов считает планы Лондона «напоминанием о колониализме», а премьер-министр Каймановых островов Олден Маклахлин заявил, что будет пытаться отменить решение Лондона в суде, а не разрывать отношения с Великобританией. По его мнению, британские власти близки к нарушению конституции.
Виргинские острова получают две трети своих доходов от финансовых услуг, и требование об обнародовании данных представляет собой «потенциальную угрозу», отметил Макклири.
Отметим, что о независимости от Великобритании уже всерьез думает Шотландия, которая намерена провести референдум на этот счет после осуществления Brexit.
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