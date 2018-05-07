Исламистская партия «Ан-Нахда» победила на местных выборах в Тунисе

Предварительные результаты голосования на первых после "арабской весны" муниципальных выборах в Тунисе указывают на победу исламистской партии "Ан-Нахда" ("Движение возрождения"), сообщило в воскресенье вечером официальное телевидение Туниса.

Согласно предварительным данным, "Ан-Нахда" набрала 27,5% голосов избирателей, а ее главный конкурент на выборах — партия "Нидаа Тунис" — 22%.

Как заявил после подсчета голосов на избирательных участках один из руководителей "Ан-Нахды" Лютфи Зейтун, партия одержала победу на выборах над "Нидаа Тунис" с разницей около 5%. "Наша победа — это награда за открытость партии, поиска согласия и демократического пути", — указал он.

Подсчет голосов избирателей начался в Тунисе после закрытия избирательных участков в 350 муниципалитетах в 18.00 по местному времени (20.00 мск).

В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али , руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.