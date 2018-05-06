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Саакашвили объявил войну феодалам
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Саакашвили объявил войну феодалам 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором пообещал вернуться в Грузию и "покончить с феодалами", как это произошло, по его словам, 6 мая 2004 года в Аджарии.
"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", — заявил политик в обращении, которое он разместил на своей странице в Facebook.
Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в феврале 2018 года был выслан с Украины. Ему запрещен въезд в эту страну до 2021 года. Сначала он оказался в Польше, а потом приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.
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